Tango Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Warsaw Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area Tango:ssa on yhteensä PLN 346K per year. Katso Tango:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 346K
Taso
Senior
Peruspalkka
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tango-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tango in Warsaw Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 463,932. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tango Ohjelmistosuunnittelija roolille in Warsaw Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 313,940.

