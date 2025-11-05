Yritysluettelo
Tango
Tango Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Ukraine

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Ukraine Tango:ssa on yhteensä UAH 4.01M per year. Katso Tango:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Yhteensä vuodessa
UAH 4.01M
Taso
hidden
Peruspalkka
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tango-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tango in Ukraine on vuosittainen kokonaiskorvaus UAH 6,209,528. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tango Ohjelmistosuunnittelija roolille in Ukraine ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on UAH 3,920,156.

