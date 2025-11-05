Yritysluettelo
Tango
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Canada

Tango Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Canada

Katso Tango:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Tarvitsemme vain 4 lisää Ohjelmistosuunnittelija ilmoitustas yrityksessä Tango avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tango-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tango in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$233,218. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tango Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$233,218.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Tango ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit