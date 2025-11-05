Yritysluettelo
Sysco Datatieteilijä Palkat sijainnissa Greater Houston Area

Datatieteilijä mediaanikorvaus in Greater Houston Area Sysco:ssa on yhteensä $120K per year. Katso Sysco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
L3
Peruspalkka
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Sysco in Greater Houston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $150,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sysco Datatieteilijä roolille in Greater Houston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,000.

