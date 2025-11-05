Yritysluettelo
Syntax
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Montreal

Syntax Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Montreal

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Montreal Syntax:ssa on yhteensä CA$80.3K per year. Katso Syntax:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$80.3K
Taso
3
Peruspalkka
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Syntax in Greater Montreal on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$199,057. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Syntax Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Montreal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$116,670.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Syntax ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Roblox
  • Tesla
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit