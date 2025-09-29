Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India Syfe:ssa on yhteensä ₹35.9K per year. Katso Syfe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Yhteensä vuodessa
₹35.9K
Taso
L4
Peruspalkka
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Bonus
₹876
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Syfe in India sits at a yearly total compensation of ₹69,114. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Syfe for the Ohjelmistoinsinööri role in India is ₹34,467.

