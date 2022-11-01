Yrityshakemisto
Syfe
Syfe Palkat

Syfe:n palkkaväli vaihtelee $35,914:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $79,744:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Syfe. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $35.9K
Tuotesuunnittelija
$79.7K
Projektipäällikkö
$52.9K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Syfe:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $79,744. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Syfe:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $52,925.

