Swvl Palkat

Swvl:n palkkaväli vaihtelee $6,139:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $138,153:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Swvl. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Kirjanpitäjä
$6.1K
Tuotevastaava
$108K
Projektipäällikkö
$12.1K

Ohjelmistoinsinööri
$19.3K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$138K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Swvl:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $138,153. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Swvl:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $19,296.

