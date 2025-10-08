Yritysluettelo
Swisscom
Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in Switzerland Swisscom:ssa on yhteensä CHF 124K per year Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Switzerland on yhteensä CHF 114K.

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swisscom?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Swisscom in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 185,693. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swisscom Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 124,669.

Muut resurssit