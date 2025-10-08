DevOps-insinööri korvaus in Switzerland Swisscom:ssa vaihtelee CHF 124K per year Software Engineer -tasolta CHF 155K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Switzerland on yhteensä CHF 138K. Katso Swisscom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
