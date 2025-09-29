Yritysluettelo
Swiss Re Cybersecurity Analyst Palkat

Cybersecurity Analyst mediaanikorvaus Swiss Re:ssa on yhteensä CHF 147K per year. Katso Swiss Re:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 147K
Taso
L3
Peruspalkka
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille yrityksessä Swiss Re on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 176,288. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiss Re jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 149,108.

