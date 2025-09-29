Yritysluettelo
Swiss Re
Swiss Re Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Switzerland Swiss Re:ssa on yhteensä CHF 160K per year. Katso Swiss Re:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 160K
Taso
Senior Product Manager
Peruspalkka
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 18.2K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swiss Re?

CHF 134K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Swiss Re in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 361,157. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiss Re Tuotepäällikkö roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 159,539.

