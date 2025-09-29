Yritysluettelo
Swiss Re
Swiss Re Investointipankkiiri Palkat

Investointipankkiiri mediaanikorvaus in United States Swiss Re:ssa on yhteensä $230K per year. Katso Swiss Re:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$230K
Taso
-
Peruspalkka
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Investointipankkiiri roolille yrityksessä Swiss Re in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $750,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiss Re Investointipankkiiri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $220,000.

Muut resurssit