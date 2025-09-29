Yritysluettelo
Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in Switzerland Swiss Re:ssa on yhteensä CHF 124K per year. Katso Swiss Re:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 124K
Taso
Senior
Peruspalkka
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 16.8K
Vuotta yrityksessä
8 Vuotta
Vuotta kokemusta
11 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swiss Re?

CHF 134K

UKK

The highest paying salary package reported for a Liiketoiminta-analyytikko at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Liiketoiminta-analyytikko role in Switzerland is CHF 124,110.

