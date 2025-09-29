Yritysluettelo
Swiggy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Swiggy Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in India Swiggy:ssa vaihtelee ₹89.8K per year Engineering Manager -tasolta ₹127K per year Senior Engineering Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹96.5K. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lisää korvausVertaa tasoja

₹160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Swiggy in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹165,474. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiggy Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹87,005.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Swiggy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit