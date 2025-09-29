Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in India Swiggy:ssa vaihtelee ₹89.8K per year Engineering Manager -tasolta ₹127K per year Senior Engineering Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹96.5K. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
