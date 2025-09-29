Yritysluettelo
Swiggy Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija korvaus in India Swiggy:ssa vaihtelee ₹59.3K per year L7 -tasolta ₹53.2K per year L8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹45.4K. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
Product Designer III
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Swiggy in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹86,773. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiggy Tuotesuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹51,107.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Swiggy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

