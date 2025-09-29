Tuotesuunnittelupäällikkö korvaus in India Swiggy:ssa on yhteensä ₹83.3K per year L9 -tasolla. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
