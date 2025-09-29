Yritysluettelo
Swiggy
Swiggy Tuotesuunnittelupäällikkö Palkat

Tuotesuunnittelupäällikkö korvaus in India Swiggy:ssa on yhteensä ₹83.3K per year L9 -tasolla. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹65.7K - ₹78K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
₹160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelupäällikkö roolille yrityksessä Swiggy in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹83,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiggy Tuotesuunnittelupäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹60,657.

