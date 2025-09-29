Data-asiantuntija korvaus in India Swiggy:ssa vaihtelee ₹22.2K per year ja ₹109K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹39.5K. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹43K
₹39.6K
₹3.4K
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
