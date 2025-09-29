Yritysluettelo
Swiggy Data-tieteen päällikkö Palkat

Data-tieteen päällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Swiggy:ssa vaihtelee ₹45.9K ja ₹64.2K per year välillä. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹49.7K - ₹57.8K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹45.9K₹49.7K₹57.8K₹64.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

₹160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä Swiggy in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹64,231. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiggy Data-tieteen päällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹45,880.

