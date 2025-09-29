Yritysluettelo
Swiggy
Swiggy Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in India Swiggy:ssa vaihtelee ₹16.3K per year L6 -tasolta ₹70.8K per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹19.2K. Katso Swiggy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
Business Analyst I
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
Business Analyst II
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Swiggy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Liiketoiminta-analyytikko sa Swiggy in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹70,798. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swiggy para sa Liiketoiminta-analyytikko role in India ay ₹19,062.

Muut resurssit