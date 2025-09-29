Yritysluettelo
Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Swift Navigation:ssa on yhteensä $183K per year. Katso Swift Navigation:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$183K
Taso
L6
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swift Navigation?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Swift Navigation in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $222,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swift Navigation Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

