Swayable
Swayable Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Swayable:ssa on yhteensä $225K per year. Katso Swayable:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Yhteensä vuodessa
$225K
Taso
Engineering Manager
Peruspalkka
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swayable?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Swayable in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $231,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swayable Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $225,000.

