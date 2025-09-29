Yritysluettelo
Swap Robotics
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

Swap Robotics Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada Swap Robotics:ssa on yhteensä CA$85.3K per year. Katso Swap Robotics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swap Robotics
Software Engineer
Kitchener, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$85.3K
Taso
-
Peruspalkka
CA$85.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swap Robotics?

CA$226K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Swap Robotics in CanadaのOhjelmistoinsinööriで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$93,482です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Swap RoboticsのOhjelmistoinsinööri職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$85,306です。

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Swap Robotics ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Square
  • Apple
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit