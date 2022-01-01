Strategy by PwC Palkat

Yritysluettelo
Strategy by PwC:n palkka vaihtelee $20,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $333,858 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Strategy by PwC. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Liikkeenjohdon konsultti
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Kirjanpitäjä
$77.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$65.6K

Data-asiantuntija
$70.4K
Tuotesuunnittelija
$118K
Tuotepäällikkö
$318K
Projektipäällikkö
$216K
Ohjelmistoinsinööri
$20K
Ratkaisuarkkitehti
$91.8K
Pääomasijoittaja
$254K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Strategy by PwC on Liikkeenjohdon konsultti at the Principal level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $333,858. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Strategy by PwC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $164,375.

