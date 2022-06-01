Yritysluettelo
Strategic Education
Strategic Education Palkat

Strategic Education:n palkka vaihtelee $52,260 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $180,900 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Strategic Education. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Tuotepäällikkö
Median $137K
Hallinnollinen assistentti
$52.3K
Data-tieteen päällikkö
$181K

Tuotesuunnittelija
$73.6K
Ohjelmistoinsinööri
$58.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Strategic Education on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $180,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Strategic Education ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $73,630.

