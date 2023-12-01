Yrityshakemisto
Strapi
Strapi Palkat

Strapi:n palkkaväli vaihtelee $47,923:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $80,685:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Strapi. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Tuotevastaava
$47.9K
Ohjelmistoinsinööri
$80.7K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$63.7K

Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Den høyest betalende rollen rapportert hos Strapi er Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $80,685. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Strapi er $63,700.

