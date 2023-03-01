Yrityshakemisto
Straive Palkat

Straive:n palkkaväli vaihtelee $3,354:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Toimistoassistentti :lle alaosassa $61,519:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Straive. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Toimistoassistentti
$3.4K
Mainostekstien kirjoittaja
$5K
Datatieteilijä
$12K

Tuotevastaava
$61.5K
Ohjelmistoinsinööri
$7.3K
Ratkaisuarkkitehti
$46.8K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Straive:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $61,519. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Straive:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $9,612.

