STR Palkat

STR:n palkka vaihtelee $143,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $205,774 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä STR. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $145K

Tutkimustieteentekijä

Data-asiantuntija
Median $160K
Koneinsinööri
Median $143K

Projektipäällikkö
$206K
Ratkaisuarkkitehti
$196K

Cloud Security Architect

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä STR on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $205,774. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä STR ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,000.

