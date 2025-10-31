Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Storyblocks:ssa on yhteensä $143K per year Senior Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $145K. Katso Storyblocks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***