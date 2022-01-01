Storyblocks Palkat

Yritysluettelo
Storyblocks:n palkka vaihtelee $145,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $216,791 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Storyblocks. Viimeksi päivitetty: 10/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $145K
Data-tieteen päällikkö
$215K
Data-asiantuntija
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Tuotesuunnittelija
$161K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Storyblocks on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $216,791. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Storyblocks ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $187,882.

