StoneX Group Palkat

StoneX Group:n palkka vaihtelee $29,711 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $208,950 Markkinointioperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä StoneX Group. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $142K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
$52.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$41.6K

Data-asiantuntija
$29.7K
Markkinointioperaatiot
$209K
Tuotesuunnittelija
$58.3K
Tuotepäällikkö
$206K
Myynti
$139K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$196K
Ratkaisuarkkitehti
$119K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä StoneX Group on Markkinointioperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $208,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä StoneX Group ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $128,972.

