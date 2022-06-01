Yritysluettelo
Stoneridge
Stoneridge Palkat

Stoneridge:n palkka vaihtelee $8,955 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $66,317 Koneinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Stoneridge. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $29.4K
Koneinsinööri
$66.3K
Tuotesuunnittelija
$9K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Stoneridge on Koneinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $66,317. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Stoneridge ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $29,428.

Muut resurssit