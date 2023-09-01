Yritysluettelo
Stockbit
Stockbit Palkat

Stockbit:n palkka vaihtelee $12,882 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $25,835 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistoinsinööri
Median $17K
Data-asiantuntija
$12.9K
Markkinointi
$20.1K

Tuotepäällikkö
$25.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Stockbit on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $25,835. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Stockbit ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $18,570.

