Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Palkat

Stanley Black & Decker:n palkkaväli vaihtelee $40,603:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $433,508:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Stanley Black & Decker. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Konetekniikan insinööri
Median $95K
Ohjelmistoinsinööri
Median $112K
Tuotevastaava
Median $134K

Laitteistoinsinööri
Median $89K
Liiketoiminta-analyytikko
$104K
Liiketoiminnan kehittäminen
$236K
Dataanalyytikko
$42.6K
Datatieteen päällikkö
$213K
Datatieteilijä
Median $150K
Talousanalyytikko
$89.1K
Graafinen suunnittelija
$146K
Henkilöstöhallinto
$61.2K
Markkinointi
Median $140K
Tuotesuunnittelija
$80.4K
Ohjelmajohtaja
$434K
Projektipäällikkö
$40.6K
Myynti
$152K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$164K
Ratkaisuarkkitehti
$60.3K
Tekninen ohjelmajohtaja
$141K
UKK

The highest paying role reported at Stanley Black & Decker is Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $433,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stanley Black & Decker is $123,000.

