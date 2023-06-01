Yrityshakemisto
Standard Metrics
Standard Metrics Palkat

Standard Metrics:n palkkaväli vaihtelee $137,200:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakasmenestys :lle alaosassa $211,935:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Standard Metrics. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Asiakaspalvelu
$139K
Asiakasmenestys
$137K
Tuotevastaava
$186K

Rekrytoija
$151K
Myynti
$157K
Myyntitekniikan asiantuntija
$179K
Ohjelmistoinsinööri
$157K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$212K
UKK

据报道，Standard Metrics最高薪的职位是Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level，年总薪酬为$211,935。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Standard Metrics的年总薪酬中位数为$156,733。

