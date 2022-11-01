Yrityshakemisto
Standard Chartered
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Standard Chartered Palkat

Standard Chartered:n palkkaväli vaihtelee $16,994:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Yrityksen kehittäminen :lle alaosassa $502,500:aan Investointipankkiiri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Standard Chartered. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $52.5K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $150K
Kirjanpitäjä
$204K
Liiketoiminta-analyytikko
$26.4K
Yrityksen kehittäminen
$17K
Dataanalyytikko
$20K
Datatieteilijä
$43.9K
Talousanalyytikko
$17.1K
Tietotekniikan asiantuntija
$39.4K
Investointipankkiiri
$503K
Liikkeenjohdon konsultti
$57.1K
Tuotesuunnittelija
$69.1K
Ohjelmajohtaja
$60K
Projektipäällikkö
$43.1K
Myynti
$56.5K
Tietoturva-analyytikko
$18K
Ratkaisuarkkitehti
$43.3K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Standard Chartered:ssa on Investointipankkiiri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $502,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Standard Chartered:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $43,225.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Standard Chartered:lle

Liittyvät yritykset

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit