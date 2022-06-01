Yrityshakemisto
Stampli
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Stampli Palkat

Stampli:n palkkaväli vaihtelee $110,342:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $125,485:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Stampli. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Markkinointi
$119K
Tuotevastaava
$110K
Ohjelmistoinsinööri
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

The highest paying role reported at Stampli is Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,485. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stampli is $119,400.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Stampli:lle

Liittyvät yritykset

  • Databricks
  • Apple
  • Tesla
  • Lyft
  • DoorDash
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit