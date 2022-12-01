Yritysluettelo
SSI SCHÄFER
SSI SCHÄFER Palkat

SSI SCHÄFER:n palkka vaihtelee $43,432 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $102,000 Lakiasiat -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SSI SCHÄFER. Viimeksi päivitetty: 11/30/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $80K
Asiakaspalvelu
$43.4K
Lakiasiat
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektipäällikkö
$83.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SSI SCHÄFER on Lakiasiat at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $102,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SSI SCHÄFER ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $81,739.

