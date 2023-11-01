SSH Palkat

SSH:n mediaaripalkka on $63,743 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SSH . Viimeksi päivitetty: 11/30/2025