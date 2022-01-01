Yritysluettelo
Squire
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Squire Palkat

Squire:n mediaaripalkka on $100,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Squire. Viimeksi päivitetty: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $100K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Squire-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Squire on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $100,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Squire ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Squire ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Sift
  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Samsara
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squire/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.