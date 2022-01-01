Yritysluettelo
Squarespace
Squarespace Palkat

Squarespace:n palkka vaihtelee $59,900 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $478,333 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Squarespace. Viimeksi päivitetty: 11/30/2025

Ohjelmistosuunnittelija
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehityspäällikkö
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Tuotepäällikkö
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Tuotesuunnittelija
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Datatieteilijä
L3 $155K
L4 $200K
Data-analyytikko
Median $135K
Talousanalyytikko
Median $190K
Markkinointi
Median $164K
Rekrytoija
Median $150K
UX-tutkija
Median $151K
Hallinnollinen assistentti
$79.6K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$274K
Liiketoiminta-analyytikko
$118K
Asiakaspalvelu
Median $59.9K
Datatieteen päällikkö
$224K
Henkilöstöhallinto
$141K
Tietoteknologi (IT)
$191K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $202K
Ansaintaaikataulu

15%

V 1

25%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Squarespace-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (30.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (30.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Squarespace-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Squarespace on Ohjelmistokehityspäällikkö at the L7 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $478,333. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Squarespace ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $195,822.

Muut resurssit

