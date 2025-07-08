Yritysluettelo
Square Yards
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Square Yards Palkat

Square Yards:n palkka vaihtelee $2,754 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $83,714 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Square Yards. Viimeksi päivitetty: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tietoteknologi (IT)
$2.8K
Myynti-insinööri
$12.1K
Ohjelmistosuunnittelija
$25.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ohjelmistokehityspäällikkö
$83.7K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Square Yards on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $83,714. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Square Yards ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $18,844.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Square Yards ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Netflix
  • Dropbox
  • Google
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/square-yards/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.