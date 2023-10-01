Spokeo Palkat

Yritysluettelo
Spokeo:n palkka vaihtelee $148,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $228,850 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Spokeo. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $149K
Data-asiantuntija
$157K
Markkinointi
$163K

Tuotepäällikkö
$229K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Spokeo on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $228,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Spokeo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $159,975.

