Split Software
Split Software Palkat

Split Software:n palkka vaihtelee $78,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $208,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Split Software. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $208K
Data-analyytikko
$81.6K
Henkilöstöhallinto
$78.4K

Ratkaisuarkkitehti
$174K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Split Software on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $208,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Split Software ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $127,863.

