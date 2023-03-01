Yritysluettelo
Splashtop
Splashtop Palkat

Splashtop:n palkka vaihtelee $21,377 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $39,260 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Hallinnollinen assistentti
$21.4K
Myynti
$34.6K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$30.4K

Ohjelmistoinsinööri
$39.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Splashtop on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $39,260. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Splashtop ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $32,508.

