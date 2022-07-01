Yritysluettelo
Splash Financial
Splash Financial Palkat

Splash Financial:n palkka vaihtelee $180,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $240,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Splash Financial. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $240K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $180K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$221K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Splash Financial on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $240,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Splash Financial ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $221,100.

Muut resurssit