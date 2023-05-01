Yritysluettelo
Spirit Airlines
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Spirit Airlines Palkat

Spirit Airlines:n palkka vaihtelee $91,800 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $143,100 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Spirit Airlines. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Tuotepäällikkö
Median $143K
Data-analyytikko
$91.8K
Projektipäällikkö
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ohjelmistoinsinööri
Median $100K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Spirit Airlines on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $143,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Spirit Airlines ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $111,908.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Spirit Airlines ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Apple
  • Dropbox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit