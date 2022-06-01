Yritysluettelo
SPINS Palkat

SPINS:n palkka vaihtelee $54,725 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SPINS. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Tuotepäällikkö
Median $120K
Data-analyytikko
$54.7K
Talousanalyytikko
$84.1K

Ohjelmistoinsinööri
$91.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$201K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SPINS on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SPINS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,800.

