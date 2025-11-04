Yritysluettelo
Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Sopra Banking Software:ssa on yhteensä ₹3.46M per year. Katso Sopra Banking Software:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sopra Banking Software
Full-Stack Software Engineer
Noida, UP, India
Yhteensä vuodessa
₹3.46M
Taso
3A
Peruspalkka
₹3.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sopra Banking Software?
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Sopra Banking Software in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,676,510. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sopra Banking Software Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,857,668.

