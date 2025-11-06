Yritysluettelo
Solera
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Bengaluru

Solera Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Solera:ssa on yhteensä ₹2.49M per year. Katso Solera:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Solera
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.49M
Taso
Principal Engineer
Peruspalkka
₹2.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Solera?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Solera in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,054,388. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Solera Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,490,772.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Solera ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Spotify
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit